Скидки на алкоголь могут оказаться под запретом

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В России могут запретить скидки на алкоголь и распространение спиртного бесплатно. С такой инициативой выступили в Госдуме.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что это не поможет снизить потребление алкоголя.

"В России 75 процентов взрослого населения употребляет алкоголь. 80 процентов из них употребляет спиртное умеренно. Основная масса все равно будет брать столько же алкоголя за большие деньги или просто более дешевый алкоголь. Потребление не снизится ни на миллиграмм.

Россия завалена нелегальной суррогатной продукцией. Во всем мире главный принцип регулирования рынка – доступность качественного алкоголя для всех слоев населения, а наш алкоголь относительно средних зарплат в пять-восемь раз дороже, чем на Западе", – пояснил он.

Эксперт добавил, что в России розничные цены иногда в несколько раз превышают оптовые.

"Розница имеет очень приличную наценку. Минимальная наценка составляет 30–35 и доходит до 60 процентов, а максимальная в ресторанах и барах достигает 500–700 процентов. Простор для снижения цен был на акциях. Не будет акций – не пострадает никто, кроме потребителя", – добавил он.

Депутат Госдумы Олег Михеев считает, что в России нужно запретить распространение купонов и талонов на спиртное. Также депутат выступает против использования алкогольного товарного знака на других видах товаров, не являющихся алкогольной продукцией, и имитации алкогольной продукции при производстве других товаров.

Как пишут "Известия", это правило может коснуться розничной торговли, кафе, баров и ресторанов.

Отметим, в России с нового года могут возникнуть перебои с алкоголем из-за того, что оптовики не спешат подключаться к ЕГАИС (системе учета оборота алкоголя). Тот, кто не успеет это сделать, не сможет перевозить, хранить и продавать спиртное. По данным "Опоры России", пока к системе подключились менее 5 процентов крупных продавцов.

Добавим, правительство хочет снизить потребление алкоголя среди россиян и в то же время повысить доходы от акцизов за счет снижения объема нелегальной водки. Такая идея содержится в проекте так называемой дорожной карты для алкогольной отрасли.

Ранее m24.ru сообщало, что фальшивый алкоголь начнут уничтожать через два месяца. Росалкогольрегулирование пока не нашло способа самостоятельно уничтожать контрафактный алкоголь, поэтому в течение двух месяцев будет их разрабатывать.