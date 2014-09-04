Мэрия приостановит лицензии на алкоголь у 30 ведущих отелей

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Департамент торговли принял решение о приостановке лицензии на торговлю алкоголем в отеле "Ритц-Карлтон", также лицензии могут потерять порядка 30 ресторанов, работающих в крупнейших гостиницах. Об этом M24.ru рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. В пресс-службе ведомства объяснили, что действие лицензии приостановили из-за несвоевременной подачи деклараций по обороту алкогольной продукции, под угрозой приостановки лицензии еще 30 ресторанов в крупнейших отелях столицы.

"Специалисты сейчас разбираются с лицензиями на алкоголь отелей "Интерконтиненталь", "Орленок" (Корстон), гостиницы "Салют" и других", - уточнил Немерюк.

Таким образом, отелю "Ритц-Карлтон" в Москве уже запретили продажу спиртного, другие гостиницы пока имеют на это право, но могут его лишиться. Согласно реестру действующих лицензий департамента торговли, приостановлено 10 лицензий ООО "Хотэл Менеджмент Компани" (отель "Ритц-Карлтон") на реализацию алкоголя. Спиртное запрещено продавать в восьми ресторанах и двух барах гостиницы на Тверской.

Юрист московского отделения "Опоры России" Мария Орлова пояснила, что, согласно федеральному законодательству, рестораны получают лицензию на продажу алкоголя, а после каждые три месяца обязаны подавать декларацию о реализации алкогольной продукции в департамент торговли. "Несвоевременная подача декларации является основанием для приостановки или отзыва лицензии, - сказала она.- Но проблема в том, что и для магазинов, и для ресторанов один принцип составления декларации, при этом ресторан в отеле не продает алкоголь в бутылках, а чаще всего по бокалам или в составе коктейлей. Таким образом, за три месяца надо подготовить огромное количество документов, к примеру, истратив несколько упаковок бумаги для принтера", - пояснила она. Орлова сказала, что отчет считается непринятым, если в нем есть ошибки. "В этом случае предприниматель должен подать изменения в декларацию, пытаться исправить эту ситуацию", - сказала она.

Менеджер по связям с общественностью отеля "Ритц-Карлтон Москва" Максим Марусенков заявил, что гостиница своевременно предоставляет декларации об обороте алкогольной продукции. "Вероятно, недопонимание возникло из-за того, что декларация обычно отправляется в электронном виде, а в последний раз по техническим причинам мы были вынуждены подать ее в печатном виде, - пояснил он. - Это произошло точно в сроки, оговоренные в законодательстве. Позднее декларация была продублирована в электронном виде. В любом случае, эта ситуация не может служить юридическим основанием для приостановления лицензии".

Он отметил, что лицензии "Ритц-Карлтон" на продажу алкоголя – своя на каждое предприятие общественного питания, расположенное на территории отеля - действуют до мая 2015 года, Юридический департамент уже занимается вопросом их продления.

Руководитель юридического управления отеля "Корстон" на улице Косыгина Анна Ерохина сказала, что у отеля не может быть проблем с лицензией на продажу алкоголя, потому что "все отчеты сдаются вовремя". Она отметила, что ранее были сложности с пониманием о схеме подачи документов, но в итоге специалисты с этим разобрались. Представитель гостиницы "Салют" на Ленинском проспекте не смог оперативно предоставить информацию.

Матье Ван Альфен, генеральный менеджер InterContinental Moscow Tverskaya заявил M24.ru, что деятельность IHG соответствует всем существующим требованиям: "И мы имеем все лицензии, необходимые для эксплуатации отеля в России. Я могу подтвердить тот факт, что InterContinental Moscow Tverskaya имеет действующую лицензию на продажу алкоголя. Все отчетные документы были предоставлены в соответствующие регулирующие органы в установленные сроки".

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что случаи приостановления лицензий на алкоголь нередки, с такими проблемами сталкиваются многие рестораны из-за многочисленности бюрократических процедур. "Если такая ситуация уже произошла и действие лицензии приостановили, конечно, рестораны уберут алкогольную продукцию, потеряв часть прибыли и клиентов", -сказал он.

Отметим, что ранее аналогичные проблемы - с подачей деклараций по обороту алкогольной продукции - были у сети гипермаркетов "Ашан". Как сказал Немерюк, в последний момент французы успели подать документы. Ранее он сообщал, что сейчас в Москве алкоголь продают около 10,5 тысяч предприятий: 50% - магазины, вторая половина – предприятия общепита.

Марина Курганская