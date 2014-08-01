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Экономика

01 августа 2014, 19:27

Количество продавцов спиртного в Москве не меняется 10 лет - Немерюк

алкоголь магазины продажа алкоголя крепкие напитки

Фото: ИТАР-ТАСС

Количество торговых точек, продающих алкоголь, не меняется последние 10 лет, цитирует ИТАР-ТАСС главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Так он отреагировал на заявление о том, что более тысячи декларантов в этом году сами не захотели продлевать свои лицензии из-за того, что продавать алкоголь стало не выгодно. Об этом говорил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

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По словам эксперта, сейчас на алкогольную отрасль идет давление со стороны государства. В качестве примера Дробиз привел то, что минимальная цена на водку с 1 августа выросла до 220 рублей за бутылку, что весьма дорого для жителей регионов с низкими зарплатами. Он отметил, что Росалкогольрегулирование сокращает точки продажи крепкого алкоголя, и в ближайшие годы их станет меньше на 30%.

Немерюк опроверг эти выводы. "Мы не увидели снижения желающих подать новые заявки на лицензию, либо пролонгировать лицензию", - сказал он.

Чиновник отметил, что предприятия лишились лицензий из-за слабой информированности о сроках подачи декларации. Каждую среду ко мне приходят 5-10 человек на прием, которые говорят, что мы не знали, но вы нас сейчас лишаете лицензии", - добавил чиновник.

По словам Немерюка, сейчас в Москве около алкоголь продают 10,5 тысяч предприятий: 50% - магазины, вторая половина – предприятия общепита.

Напомним, что сейчас алкоголь нельзя купить в Москве с 23.00 до 8.00. Продажа запрещена рядом с детскими образовательными или спортивными учреждениями и возле остановок общественного транспорта. Помимо этого, ограничения по времени вводят на День города, Новый год, выпускные дни и "последние звонки".

Ранее сообщалось, что в России предлагают запретить продажу крепкого алкоголя в субботу после 16.00, а по воскресеньям весь день. Под запрет могут попасть алкогольные напитки с содержанием этанола более 15%.

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