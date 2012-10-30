ГИБДД провела устрашающую акцию о вреде пьянства за рулем

Фото: gibddmoscow.ru

30 октября в столице прошла акция "Я не пью за рулем", направленная на пропаганду ответственного поведения водителей. В течение дня по Садовому кольцу передвигались два эвакуатора с искореженными в ДТП автомобилями.

На бортах машин разместили баннеры, со статистикой погибших в ДТП, а также рассказывающие о последствиях езды в нетрезвом состоянии. В ходе акции организаторы раздавали водителям листовки и стикеры с призывами не употреблять алкоголь перед поездкой.

Основной целью акции было напоминание о том, что за руль можно садиться только в трезвом виде. Организовало мероприятие Управление ГИБДД Москвы при поддержке активистов молодежного крыла "Единой России".

Отметим, что ДТП являются одной из самых распространенных причин гибели людей в России. В 2011 году на дорогах страны произошло 199868 аварий, в них погибли 27953 человек, а 251 848 получили ранения различной степени тяжести.

Несмотря на большое количество погибших и пострадавших в ДТП, ситуация, в целом, улучшается. В 2003 году произошло 204267 аварий, в которых погибли 35602 человека, а еще 243919 были ранены.