Участники акции "Фото из окна" помогут Москве стать лучше

Фото: M24.ru

Участники стартовавшей в Москве акции "Фото из окна" помогут городу преобразиться: власти отсмотрят присланные на конкурс снимки, чтобы понять, как выглядит общественное пространство и что можно сделать для его улучшения.

"Это очень полезная акция, так как вид из окна зачастую имеет очень большую роль. Для меня, как для руководителя природоохранного ведомства, важно понять, насколько зеленым выглядит общественное пространство. Также можно отследить изменения, которые происходят в столице", - рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Для участия в акции нужно сфотографировать вид из окна и прислать его по почте организаторам акции, указав свое имя и место съемки. Первый этап сбора фотографий проходит до 1 января 2014 года. Авторы лучших фотографий получат в подарок фотоаппарат.

По словам Кульбачевского, для московских властей важны, в том числе, и "негармоничные" виды. "Для нас, как городских властей, это сигнал к тому, что нужно исправлять, а куда, наоборот, не нужно вмешиваться. Не стоит забывать, что вся территория города - это единое общественное пространство и очень важно, как воспринимают его жители. Чтобы грамотно разрабатывать городскую политику и учитывать тенденции, важно понимать, что заботит людей", - добавил он.