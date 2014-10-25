Свидания для одиноких москвичей организуют на Останкинской телебашне

Останкинская телебашня станет местом встречи для одиноких москвичей

Останкинская телебашня превратится в место встречи для одиноких москвичей. С 7 по 9 ноября на смотровой площадке будет проходить фестиваль быстрых свиданий, сообщает телеканал "Москва 24".

Формат быстрых свиданий такой, что на общение каждой паре отводится не более пяти минут. Этого достаточно для первичного знакомства. Далее участники пересаживаются за соседние столики и знакомятся с новыми участниками.



Таким образом, за несколько часов каждый участник быстрых свиданий успевает завести до двадцати новых знакомств. В случае взаимной симпатии, молодые люди могут сразу обменяться контактами. Или же записать свои впечатления о том или ином человеке в специальную "карту симпатий". Если положительные отзывы друг о друге совпадут, организаторы сами устроят обмен контактами в конце вечера.

Ожидается, что мероприятие посетят свыше двухсот человек.

Добавим, что фестиваль быстрых свиданий пройдет в рамках празднования 47-летия Останкинской телебашни.