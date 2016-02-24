Пункты приема подержанной техники открылись в столичных библиотеках

В 20 московских библиотеках открылись пункты по приему гаджетов

В столичных библиотеках заработала благотворительная акция "Доброе дело", в рамках которой москвичи могут сдать цифровую технику для нуждающихся, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Компьютер, планшет, принтер или телефон получат пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Первыми к акции присоединились 20 библиотек Южного округа столицы, где пункты приема устройств открылись на постоянной основе.

Акция была запущена, чтобы социально незащищенные жители Москвы, у которых нет возможности самостоятельно приобрести технику, могли общаться, учиться и получать электронные услуги.

Чтобы получить необходимый гаджет, нуждающийся москвич должен обратиться в территориальный центр соцобслуживания в своем районе. Дарители могут сами выбрать получателя из списка, прочитав его историю на странице акции.

Благотворительная акция "Доброе дело" была запущена в конце 2014 года. Нуждающимся передали свыше 400 устройств. Первый постоянно действующий пункт приема электронных устройств в рамках акции заработал в декабре прошлого года в павильоне № 9 на ВДНХ.

Отметим, в прошлом году в Москве открылись 33 пункта обмена вещами между малообеспеченными, а также многодетными семьями. Семьи могут принести в пункты обмена ненужные вещи, например, одежду, игрушки, детскую мебель, коляски, школьные принадлежности или спортивные товары, и обменять их. Пункты располагаются в городских центрах поддержки семей, которые есть во всех столичных округах.

За 2015 год было собрано более 95 тысяч различных предметов, 50 тысяч из которых забрали нуждающиеся.