Следствие предъявило обвинение оппозиционеру Развозжаеву

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие предъявило обвинение помощнику депутата Госдумы Ильи Пономарева оппозиционеру Леониду Развозжаеву по делу о приготовлении массовых беспорядков, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Кроме того, в Главное следственное управление СК России на 26 октября 2012 года для предъявления обвинения вызваны Сергей Удальцов и его защитник Виолетта Волкова.

Сегодня Развозжаева посетил уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин. Оппозиционер находится в одиночной камере, по его словам, физическое воздействие в изоляторе в отношении него не применялось. Претензий к условиям содержания не имеет, кроме просьбы сменить одиночное содержание.

Ранее в явке с повинной Развозжаев сообщил об обстоятельствах приготовления им, Удальцовым, Лебедевым и другими людьми массовых беспорядков в России, а также об их причастности к массовым беспорядкам 6 мая на Болотной площади в Москве.

Финансированием беспорядков, по словам Развозжаева, занимался грузинский политик Гиви Таргамадзе.

Оппозиционер является фигурантом уголовного дела, возбужденного после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Создатели этой ленты утверждают, что оппозиция готовит силовой захват власти на деньги из-за рубежа. В частности, в фильме есть фрагмент видео, где координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратники якобы беседуют с Таргамадзе.