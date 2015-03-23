Столичный зоопарк отключит подсветку главного входа в "Час Земли"

Фото: M24.ru

Московский зоопарк примет участие в акции "Час Земли". 28 марта там отключат подсветку главного входа и устроят светодиодное шоу, передает пресс-служба зоосада.

"В последнюю субботу марта все небезразличные к проблемам экологии люди отключат свет и электроприборы в своих домах. В поддержку "Часа Земли" будет выключена подсветка самых известных в мире зданий. В том числе, погаснет освещение Московского Кремля и Московского зоопарка", – говорится в сообщении зоопарка.

В 20.30 на час отключат подсветку главного входа, а закончится праздник интерактивным театрализованным представлением и светодиодным шоу.

Напомним, на портале "Активный гражданин" стартовал опрос об участии в акции "Час Земли". Голосование состоит из одного вопроса. Москвичей просят рассказать, что они собираются делать во время "Часа Земли". Среди вариантов ответа: выключение света дома, участие в велопробеге или флешмобе, отказ от участия в акции.

Напомним, во время акции в столице пройдет велопробег от Нового Арбата до Тверской улицы. Колонну возглавят руководитель столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский и директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Игорь Честин. Велопробег стартует в 20.55 от Нового Арбата, дом 36/9, а завершится у памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице.

В 20.00 москвичи и гости города смогут посетить концерт в сквере у памятника. Там же пройдет флешмоб, участники которого выложат число "60" из свечей.

"С каждым годом в Москве растет количество зданий, подсветка которых отключается на один час в рамках акции. Так, несколько лет назад было отключено порядка 70-80 зданий, в прошлом году - уже около 400", – отметил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Напомним, акция "Час Земли" была организована WWF в Австралии в 2007 году. На следующий год мероприятие получило мировую поддержку. Москва присоединилась к акции в 2009 году. В 2013-м впервые была отключена подсветка Московского Кремля. В 2014 году в столице было отключено уже около 400 зданий.

Акция призывает жителей планеты задуматься об экономии природных ресурсов и необходимости борьбы с изменениями климата. В последнюю субботу марта в 20.30 все участники акции выключают свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час.