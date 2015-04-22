Форма поиска по сайту

22 апреля 2015, 12:00

Глава депкульта Александр Кибовский расскажет о Библионочи-2015 в прямом эфире

Фото: ТАСС/Сергей Бобулев

22 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная акции "Библионочь".

На мероприятии выступят:

  • глава департамента культуры Александр Кибовский;
  • автор идеи и организатор акции, заместитель директора Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева Александра Вахрушева;
  • куратор акции по Москве, генеральный директор Центральной городской библиотеки им. Н.А. Некрасова Ирина Добрынина;
  • русский писатель, поэт, редактор Марина Степнова.

    • В ходе пресс-конференции обсудят подробности программы акции "Библионочь-2015".

    Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

    • Когда смотреть: 22 апреля в 14.00
    • Что: беседа об акции "Библионочь-2015"
    • Кто: Александр Кибовский, Марина Степнова, Ирина Добрынина, Александра Вахрушева
    • Кому смотреть: тем, кто хочет провести ночь в библиотеке

