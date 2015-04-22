Глава депкульта Александр Кибовский расскажет о Библионочи-2015 в прямом эфире

Фото: ТАСС/Сергей Бобулев

22 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная акции "Библионочь".

На мероприятии выступят:



глава департамента культуры Александр Кибовский;

автор идеи и организатор акции, заместитель директора Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева Александра Вахрушева;

куратор акции по Москве, генеральный директор Центральной городской библиотеки им. Н.А. Некрасова Ирина Добрынина;

русский писатель, поэт, редактор Марина Степнова.

В ходе пресс-конференции обсудят подробности программы акции "Библионочь-2015".

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.