Фото: kaleidoscope.su

24 апреля в ТЦ "Калейдоскоп" пройдет ночная распродажа "В поисках скидок". Как сообщается на официальном сайте центра, скидочные программы и конкурсы начнутся в 22:00 и закончатся в 1:00.

В ночь с 24 на 24 апреля магазины ТЦ "Калейдоскоп" предложат своим клиентам скидки от 10 до 70 процентов. Так, в магазинах Henderson, Levis, Ecco и Chester ожидаются скидки до 20 процентов, в Calvin Klein максимальная скидка на некоторые категории товаров составит 70 процентов. Магазин Lady&Gentleman объявил о скидке 30 процентов на весенне-летнюю коллекцию, а GAP сделает такое же предложение на все неуцененные товары. Всего в акции участвуют более 30 магазинов одежды и обуви, работающих в ТЦ "Калейдоскоп". Среди них Ostin, Mexx, U.S.Polo, Tervolina, Loccitan, "Эконика", "Дефиле" и многие другие. Об этом сетевому изданию M24.ru сообщили организаторы мероприятия.

Кроме того, скидки будут распространяться и на меню некоторых кафе ТЦ. Например, рестораны "Джон Джолли", "ОкиДоки" и "Песто" сделают скидку 10 процентов на все меню, "Воккер" снизит цены на 15 процентов, а "Сбарро" обещает уменьшить стоимость пиццы дня и новой сырной пиццы до 50 рублей.