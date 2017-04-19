Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля 2017, 16:53

Экономика

"Мослекторий" покажет, как создаются популярные телепередачи

23 апреля в Библиотеки имени Лермонтова пройдет лекция продюсера, режиссера-постановщика на ТВ и в кино Михаила Анисимова. Тема встречи – "Вся наша жизнь сплошное телевидение". Речь пойдет о том, как создаются популярные передачи "Утренняя почта", "Музыка в эфире", "Возможно все!", "Большая стирка" и многие другие. Слушатели узнают, в чем заключается работа телевизионного режиссера, при помощи каких механизмов СМИ влияет на аудиторию. Мероприятие пройдет в рамках акции Библионочь.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 23 апреля в 02:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/]У нас еще много хороших лекций[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
акции телевидение Библионочь прямые трансляции Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика