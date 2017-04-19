"Мослекторий" покажет, как создаются популярные телепередачи

23 апреля в Библиотеки имени Лермонтова пройдет лекция продюсера, режиссера-постановщика на ТВ и в кино Михаила Анисимова. Тема встречи – "Вся наша жизнь сплошное телевидение". Речь пойдет о том, как создаются популярные передачи "Утренняя почта", "Музыка в эфире", "Возможно все!", "Большая стирка" и многие другие. Слушатели узнают, в чем заключается работа телевизионного режиссера, при помощи каких механизмов СМИ влияет на аудиторию. Мероприятие пройдет в рамках акции Библионочь.

Трансляцию смотрите на сайте "Мослекторий" 23 апреля в 02:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.