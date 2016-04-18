"Библионочь-2016" пройдет на двух открытых площадках столицы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Главные мероприятия "Библионочи-2016" в Москве пройдут на двух открытых площадках: на Триумфальной площади и в ТЦ "Модный сезон" на Охотном Ряду, сообщает ТАСС.

По словам руководителя департамента культуры Александра Кибовского, центральные события сконцентрируются на Триумфальной площади.

"Дело в том, что в прошлом году администрация мэра Москвы выступила с предложением возобновить поэтические чтения. В прошлом году мероприятие вызвало колоссальный резонанс. Была получена масса положительных отзывов", – сказал он.

На площади установят мониторы, аудиоколонки и сцену. Для гостей праздника выступят актеры и музыканты, а также известные и начинающие литераторы, в числе которых Марк Розовский, Сергей Никоненко, Евгений Князев и другие. Кроме того, на экранах будут транслировать выступления поэтов ХХ века, в том числе Евтушенко, Высоцкого и Ахмадулиной.

Также небольшая сценическая площадка откроется в ТЦ "Модный сезон" на Охотном Ряду.

"Библионочь" пройдет в Москве 23 апреля. В этот же день отмечается Всемирный день книги и авторского права. Столичные библиотеки и музеи приготовили более 350 мероприятий. Большая часть из них посвящены Году кино. Например, в Библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна можно будет встретиться и побеседовать с создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном, а в сети кинотеатров "Московское кино" пройдут бесплатные кинопоказы фильмов "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" и «"Гранатовый браслет".

Подробная программа мероприятий "Библионочи" опубликована на сайте ялюблюмоскву.рф.