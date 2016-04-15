В "Библионочь" на Триумфальной площади покажут выступления поэтов ХХ века

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Для гостей ежегодной акции "Библионочь" приготовили более 350 мероприятий. Как сообщает "Вечерняя Москва", главное действо пройдет на Триумфальной площади.

На Триумфальной площади установят мониторы, аудиоколонки и сцену. Для гостей праздника выступят известные и начинающие литераторы, актеры и музыканты, а на экранах будут транслировать выступления поэтов ХХ века, в том числе Евтушенко, Высоцкого и Ахмадулиной.

Большая часть запланированных мероприятий "Библионочи" посвящены Году кино. Например, в Библиотеке киноискусства имени С.М. Эйзенштейна можно будет встретиться и побеседовать с создателем фестиваля "Кинотавр" Марком Рудинштейном, а в сети кинотеатров "Московское кино" пройдут бесплатные кинопоказы фильмов "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" и «"Гранатовый браслет".

"Библионочь" пройдет в Москве 23 апреля. В этот же день отмечается Всемирный день книги и авторского права.

Городские библиотеки уже перешли на новый график работы. Те, что находятся в центре, будут работать с 10:00 до 22:00, а учреждения, расположенные за Третьим транспортным кольцом – с 12:00 до 22:00 часов. Выходной будет единым, как в музеях – понедельник.

Подробную программу мероприятий "Библионочи" опубликуют на сайте ялюблюмоскву.рф 18 апреля.