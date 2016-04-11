В столице могут провести "Тотальный диктант" по математике

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Глава столичного департамента образования Исаак Калина предлагает провести "Тотальный диктант" по математике, сообщает Агентство "Москва".

По мнению Калины, если есть "Тотальный диктант" по русскому языку, то должен быть и по математике.

Глава департамента поручил директору Московского центра непрерывного математического образования Ивану Ященко рассмотреть возможность проведения такой акции.

Как подготовиться к тотальному диктанту

"Тотальный диктант" – это ежегодная масштабная образовательная акция, призванная привлечь внимание к грамотности и культуре письма. Впервые ее начали проводить в 2011 году. В прошлом году в мероприятии приняли участие 549 городов и 58 стран. В России диктант написали более 83 тысяч человек, в столице было 186 отличников.

Ожидается, что в этом году "Тотальный диктант" напишут около 15 тысяч человек. Акция пройдет 16 апреля более чем на 100 площадках столицы. Одной из них станет Госдума – там текст прочтет Сергей Нарышкин. Кроме того, в мероприятии примет участие Яна Чурикова, остальных "звезд" организаторы пока держат в секрете.

Напомним, в ноябре прошлого года по аналогии с "Тотальным диктантом" прошел первый Всероссийский географический диктант, который инициировало Русское географическое общество (РГО). Его также будут проводить ежегодно.