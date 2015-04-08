"Тотальный диктант" можно будет написать в столичных библиотеках

Фото: M24.ru/Сергей Кускин

Тотальный диктант в Москве в 2015 году можно будет написать в более чем сорока библиотеках столицы, сообщает пресс-служба "Московского городского библиотечного центра" (МГБЦ).

"Возможность написать диктант в библиотеке рядом с домом расширит число потенциальных участников и позволит практически всем москвичам принять участие в акции в поддержку грамотности и культуры речи", – отметил директор МГБЦ Максим Фетисов.

Полный список библиотек, в которых можно написать диктант, можно посмотреть здесь.

Напомним, "Тотальный диктант" в этом году состоится 18 апреля. Начало проведения акции в столице – 15 часов, сбор участников – в 14 часов. Диктант стартует одновременно на всех площадках столицы, всего в этом году их будет открыто более 100. Кроме того, "Тотальный диктант" – 2015 можно будет написать онлайн на сайте акции. Регистрация на площадки Тотального диктанта открыта с 7 апреля 2015 года.

Как подготовиться к тотальному диктанту

Автором текста международной акции по проверке грамотности стал филолог и писатель Евгений Водолазкин. "Выбор автора обусловлен тем, что в этом году мы решили развивать научно-методическую составляющую проекта, именно поэтому в качестве кандидатуры был выдвинут доктор филологических наук", – объяснила руководитель проекта Ольга Ребковец.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности. Это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира. Как правило, текст для диктанта пишут известные писатели: в 2010 году автором был Борис Стругацкий, в 2011 году – Дмитрий Быков, в 2012-м – Захар Прилепин, в 2013-м – Дина Рубина, а в 2014-м – Алексей Иванов.



Отметим, что одним из чтецов диктанта в этом году станет популярный телеведущий и журналист Владимир Познер. Кроме Познера, диктант будут диктовать шоумен Антон Комолов, музыкант Алексей Кортнев, телеведущая Ольга Шелест, экс-"Мисс Вселенная" Оксана Федорова, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев.

"Тотальный диктант" проводится в России с 2004 года. Впервые его прочитали на гуманитарном факультете НГУ. В прошлом году текст для него написал автор книги "Географ глобус пропил" Алексей Иванов.

Анатолий Федотов