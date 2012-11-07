"РБК Daily": "Мегафон" купит 25% акций компании "Евросеть"

Фото: ИТАР-ТАСС

Один из крупнейших российских операторов связи "Мегафон" купит 25% акции сети "Евросеть". Еще четверть активов выкупит подконтрольная бизнесмену Алишеру Усманову компания Garsdale Services Investment.

Как пишет "РБК Daily", сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой России и соласована с советом директоров "Мегафона". Сотовый оператор в течение трех лет сможет выкупить долю Усманова, однако, по мнению финансовых экспертов, консолидация "Евросети" отрицательно скажется на росте "Мегафона".

Из-за сделки оператор отложил свой выход на Лондонскую биржу – инвесторы, по мнению аналитиков, потребовали разъяснить детали покупки "Евросети" в проспекте эмиссии. "Мегафон" планирует выйти на IPO до конца 2012 года.

