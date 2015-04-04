"Москва Медиа" объявляет о старте информационной акции "Я пойду"

Фото: M24.ru

"Москва Медиа" запускает информационный проект "Я пойду" в поддержку шествия "Бессмертный полк – Москва", которое состоится в столице 9 мая.

В рамках медийного проекта открылся интернет-портал Япойду.Москва, где можно получить всю необходимую информацию о праздничном мероприятии.

Кроме того, будет создана серия праздничных промо-роликов, информационных сюжетов, познавательных фильмов и репортажей об акции "Бессмертный полк".

Медиапроект "Я пойду" охватит все ресурсы Объединенной редакции московских СМИ.

"Это не просто очередной проект нашего холдинга, это уникальный марафон. В течение полутора месяцев мы всеми силами нашей объединенной редакции будем готовиться к главному празднику нашей страны", – отметил креативный продюсер "Москва Медиа" Тимур Валеев.

По его словам, радиостанции, входящие в холдинг, а также агентство городских новостей "Москва" и сетевое издание M24.ru будут постоянно информировать горожан о том, как проходит подготовка к шествию "Бессмертный полк". Ведущие телеканала "Москва 24" проведут мастер-классы в школах и вузах.

"Учитывая, что учреждение "Мои документы" – наш партнер, посетителей многофункциональных центров нашего города ждут приятные сюрпризы", – добавил Валеев.

По словам координатора "Бессмертный полк – Москва" Николая Земцова, благодаря таким акциям будет храниться история семьи, а значит и история всей страны.

"Мы благодарны команде "Москва Медиа" за активное, живое участие в поддержке шествия "Бессмертный полк – Москва", уже третий год мы работаем вместе и очень рады этому обстоятельству", – сказал он.

Во время акции "Бессмертный полк" москвичи пройдут по улицам города, держа в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Подобное шествие состоится в Москве уже в третий раз.

Как сообщалось ранее, число участников шествия в этом году может превысить полмиллиона человек. Для участия в акции уже зарегистрировано около 40 тысяч человек.

Сбор желающих принять участие в мероприятии планируется 9 мая с 12.00 до 15.00 на Тверской улице. Шествие должно закончиться около пяти вечера. Точное время сообщат 9 апреля после совещания в администрации президента.

Для участия в акции москвичи могут записать своих родных, близких, соседей в любом центре госуслуг или в мобильном офисе центра госуслуг.