Администрация "Живого Журнала" закрыла блог движения FEMEN

Участница движения FEMEN. Фото: femen.org

Администрация сервера блогов "Живой Журнал" закрыла онлайн-дневник украинского движения FEMEN на своем ресурсе.

"Цензорам ЖЖ не понравились антипоповские призывы FEMEN: "KillKirill" и "Пили кресты, спасай Россию!", которые были растолкованы ими как экстремистские. FEMEN выражает сожаление по поводу деградации "Живого Журнала" и сворачивания, ранее присущих ему, принципов свободы суждений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте движения FEMEN.

Также участницы движения добавили, что четыре года отказывались от создания собственного сайта в пользу блога на сервере "Живой Журнал". Благодаря онлайн-дневнику они чувствовали себя частью "грандиозного оппозиционного сообщества постсоветского пространства".

Украинское незарегистрированное женское движение FEMEN получило известность благодаря эпатажным акциям протеста. Для привлечения внимания общественности активистки обнажали грудь. Акции проводятся в основном в Киеве. Недавно, в августе текущего года, одна из участниц движения спилила бензопилой католический Поклонный крест в центре Киева. Таким образом девушки решили поддержать участниц российской панк-группы Pussy Riot, осужденных на два года колонии общего режима за акцию в Храме Христа Спасителя.