Москва выставит на торги 89% акций "МОЭК"

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти приняли решение выставить на торги пакет акций в Московской объединенной энергетической компании. Город проведет рыночную оценку компании, после чего на торги будут выставлены около 89 процентов акций и имущество, используемое ОАО "МОЭК" по договору аренды.

Как рассказала сообщила заммэра по вопросам имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, оценка будет проведена в течение месяца, а аукцион планируется объявить в конце апреля — начале мая. По предварительным оценкам, сумма сделки составит около 100 миллиардов рублей.

Решение о продаже акций было принято, чтобы привлечь эффективного собственника, так как в настоящее время предприятие является убыточным, сообщает пресс-служба столичного правительства. При этом город сможет контролировать деятельность предприятия через тарифную политику.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Максима Решетникова, приватизация компании никак не скажется на тарифах.