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В Подмосковье обнаружили очаг африканской чумы свиней. При исследовании проб материала, взятого у погибшей домашней свиньи, выяснилось, что она умерла от вируса африканской чумы, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Погибшее животное содержалось в подсобном хозяйстве в деревне Старая Руза Рузского района Подмосковья. В очаге инфекции проводятся санитарные мероприятия.

Отметим, что вирус африканской чумы свиней не опасен для человека, но представляет большую опасность для свиней - он обладает высокой контагиозностью (способностью заражать животных).

С 2007 года в России было зафиксировано более 500 вспышек заболевания, экономические потери превысили 30 миллиардов рублей, забить пришлось около миллиона животных.