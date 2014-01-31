В Шереметьево в Терминале D открыли международный VIP-зал

Фото: ИТАР-ТАСС

В аэропорту Шереметьево после ремонта открыли международный VIP-зал в Терминале D, сообщает в пятницу, 31 января, пресс-служба аэропорта.

Теперь в зале международных воздушных линий работают три переговорных и отдельная детская зона из двух комнат - игровой и пеленальной. Также в зале увеличено количество мест - с 72 до 126.

В Терминал D аэропорта Шереметьево также модернизирован VIP-зал внутренних воздушных линий, в котором открылась новая зона с баром и еще одной переговорной. Количество мест в этом зале увеличено с 48 до 138. Интерьер зала выполнен в стиле арт-деко, позволяющем создать элегантный и роскошный вид.

"Гостям VIP-залов всегда предлагается разнообразное меню, бар с широким ассортиментом напитков, свежая пресса, интернет, спутниковое телевидение, душевые комнаты. Профессиональные сотрудники VIP-залов обеспечат исключительный персональный сервис: на специальном транспорте сопроводят пассажира до или от борта самолета, а также заберут багаж и доставят его к выходу из зала. Быстрое прохождение пред- и послеполетных формальностей и возможность насладиться ожиданием рейса в спокойной обстановке делают зал незаменимым для пассажиров, которые ценят сервис класса "люкс", - говорится в сообщении пресс-службы.

Условия пребывания в залах указаны на сайте аэропорта Шереметьево в разделе "VIP-услуги".