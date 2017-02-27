Полеты из Жуковского в Тель-Авив могут начаться с конца марта

Израильские власти согласовали российским авиакомпаниям чартерные полеты из Жуковского в Тель-Авив, сообщает ТАСС. Рейсы начнут выполнять уже с конца марта.

Пока согласованы полеты в количестве семи частот. Однако продолжается диалог по поводу того, чтобы в дальнейшем увеличивать их число.

Аэропорт "Жуковский" открылся 30 мая 2016 года. Он расположен рядом с одноименным городом. Площадь пассажирского терминала аэропорта составляет 17 тысяч квадратных метров. Воздушную гавань оснастили самой длинной взлетно-посадочной полосой протяженностью 5,5 километра. У нее нет ограничений по типам воздушных судов.

Из аэропорта Жуковский выполняются рейсы в Киргизию, Белоруссию, Казахстан и на паритетной основе в Таджикистан. С 14 марта самолеты будут летать в Баку.

Ранее Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам выполнять международные рейсы из аэропорта Жуковский в 11 стран по 17 маршрутам, включая Вену, Будапешт, Мюнхен, Тбилиси, Пекин, Анталью, Прагу и другие города мира.

При этом принадлежность аэропорта Жуковский к Раменскому, то есть к Московской области, а не к Москве, уже неоднократно вызывала споры с Таджикистаном, Азербайджаном и Израилем.

