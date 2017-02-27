Полеты из Жуковского в Тель-Авив могут начаться с конца марта

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Израильские власти согласовали российским авиакомпаниям чартерные полеты из Жуковского в Тель-Авив, сообщает ТАСС. Рейсы начнут выполнять уже с конца марта.
Пока согласованы полеты в количестве семи частот. Однако продолжается диалог по поводу того, чтобы в дальнейшем увеличивать их число.
Из аэропорта Жуковский выполняются рейсы в Киргизию, Белоруссию, Казахстан и на паритетной основе в Таджикистан. С 14 марта самолеты будут летать в Баку.
Ранее Росавиация разрешила российским авиаперевозчикам выполнять международные рейсы из аэропорта Жуковский в 11 стран по 17 маршрутам, включая Вену, Будапешт, Мюнхен, Тбилиси, Пекин, Анталью, Прагу и другие города мира.
При этом принадлежность аэропорта Жуковский к Раменскому, то есть к Московской области, а не к Москве, уже неоднократно вызывала споры с Таджикистаном, Азербайджаном и Израилем.