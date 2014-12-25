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Общество

25 декабря 2014, 11:38

Как аэропорты столицы работают в снегопад

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Погодные условия не повлияли на работу столичных аэропортов

С утра в четверг, 25 декабря, в Москве идет снег. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки может выпасть до 12 сантиметров снега. M24.ru связалось со столичными аэропортами и узнало, как они работают в непогоду.

Как сообщили изданию в пресс-службе Внукова, аэропорт продолжает принимать и отправлять самолеты. Кроме того, все летное поле регулярно чистят от снега. Представители аэропорта подчеркнули, что особое внимание уделяется безопасности: во время работы уборочных машин самолеты не садятся и не взлетают.

"Техника колоннами выходит на все пространство маневрирования, на места стоянок воздушных судов. В это время никто не садится и не взлетает. Для нас главное - безопасность", - добавила начальник пресс-службы аэропорта "Внуково" Елена Крылова.

Кроме того, восемь рейсов, направлявшихся во Внуково, из-за погоды отправили в другие аэропорты. Самолет из Санкт-Петербурга был отправлен в Домодедово; из Самары - также в Домодедово; из Якутска и Кирова - в Нижний Новгород; из Екатеринбурга, Краснодара, Омска и Красноярска - в Шереметьево.

"Восемь рейсов аэропорта отправлены на запасные аэродромы, просим встречающих уточнять информацию о прибытии рейсов по онлайн табло или в справочной", - добавили в пресс-службе.

Около 10 утра видимость на аэродроме составляла 200 метров, сейчас она улучшилась приблизительно до 1000 метров. Об этом пресс-служба Внукова написала на странице Twitter.

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Кроме того, представители Внукова призывают пассажиров для поездки в аэропорт пользоваться "Аэроэкспрессом".

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Как сообщили M24.ru в международном аэропорте Шереметьево, несмотря на метеоусловия практически все рейсы отправляются по расписанию.

"Для обеспечения взлета и посадки расчищаются дорожки, взлетно-посадочные полосы. Сигнал аэропорта работает в обычном режиме. На данный момент, в качестве запасного, мы приняли один борт из Внукова и ожидаем еще четыре воздушных судна, которые направлялись во Внуково", - пояснили в пресс-службе.

По данным сайта аэропорта, более, чем на час задерживается рейс из Санкт-Петербурга. Также опаздывают самолеты из Казани и Читы.

Аэропорт Домодедово также работает по расписанию. Как сообщили нам в пресс-службе, значительных отклонений от графика из-за погоды нет. Также представители аэропорта порекомендовали пассажирам регулярно проверять онлайн-табло на сайте Домодедова.

В Домодедове задерживается вылет рейсов в Симферополь и Краснодар.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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