"Аэрофлот" отменил 24 марта четыре рейса из Москвы в Брюссель и обратно

Авиабилеты на рейсы до Брюсселя можно сдать без штрафных санкций

В связи с закрытием аэропорта Брюсселя "Аэрофлот" отменил два рейса до бельгийской столицы и обратно, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Рейсы SU2168 и SU2618 по маршруту Москва-Брюссель, а также рейсы SU2169 и SU2619 по маршруту Брюссель-Москва отменены", – говорится в сообщении.

Пассажиры, купившие билеты на эти маршруты, могут сдать билеты без штрафа, перенести дату вылета на более позднее число (до 1 апреля включительно) либо переоформить билеты на ту же дату (плюс/минус один день) с изменением маршрута на сегменте в/из Брюсселя на пункты Германии, Нидерландов, Франции.

Напомним, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке. Сообщалось, что взрыв произошел возле стойки авиакомпании American Airlines, однако позже перевозчик опроверг эту информацию.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции "Мальбек", расположенной в зоне "европейского" квартала. Федеральная прокуратура Бельгии официально заявила, что взрывы в аэропорту и в метро Брюсселя являются терактами.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в РФ и ряде других стран.