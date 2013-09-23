Вылет в копеечку: как работают авиакомпании-лоукостеры

Венгерский лоукостер Wizz Air совершит первый рейс во Внуково

В понедельник, 23 сентября, свой первый рейс из Будапешта в московский аэропорт "Внуково" совершит венгерский лоукостер Wizz Air. О том, какие еще бюджетные авиаперевозчики будут работать в Москве, а также, что позволяет авиадискаунтерам значительно снижать цены – читайте в материале M24.ru.

Стоимость билетов на рейсы Wizz Air будут начинаться от 40 евро. Это примерно в два раза дешевле, чем предложения конкурентов. За провоз багажа потребуется доплатить еще около 20 евро. В такую же сумму обойдутся провоз ручной клади, которая не соответствует установленным габаритам (больше 42x32x25 см), выбор места в салоне и дополнительное место для ног.

Пока авиакомпания планирует совершать пять рейсов в неделю. В будущем году полеты из Венгрии в Москву могут стать ежедневными. Отметим, что лоукостеру разрешено производить 7 полетов в Россию в неделю. Соответствующее разрешение подписано Росавиацией.

Авиакомпания – лоукостер Wizz Air

Кроме того, в следующем году в России может начать полеты лоукостер от "Аэрофлота". Руководство компании признало целесообразным проект создания низкобюджетного перевозчика.

Как сообщил глава авиакомпании Виталий Савельев в интервью агентству Regnum, перевозчик создается "с чистого листа" и не будет "кусочком "Аэрофлота", так как в данном случае все будет подчинено основной цели – снижению затрат на перевозки.

Минимальное снижение цены на обычный билет составит до 40 процентов, а в дальнейшем скидка может вырасти до 50 процентов. Кресла самолетах "лоукостера" не будут регулироваться, также пассажиров ждут ограничения по багажу. "Лоукост" прежде всего будет конкурировать с железной дорогой, поэтому цены на билет будут ниже стоимости купе.

Первые два года планируется развивать наиболее прибыльные маршруты в европейской части России.

Самолет британского лоукостера easyJet в аэропорту "Домодедово". Фото: ИТАР-ТАСС

Также москвичи уже начали пользоваться услугами британского лоукостера easyJet. Компания выиграла тендер на право осуществлять пассажирские рейсы между Лондоном и Москвой с 2013 года. В течение первых трех лет цена билетов туда и обратно не будет превышать 200 долларов, что ниже средней цены на билеты других авиакомпаний, работающих на этом направлении.

Авиакомпании-лоукостеры снижают свои издержки за счет сокращения дополнительных услуг для пассажиров. Как правило, на борту таких самолетов нет бесплатного питания. Нередко отсутствует и багажное отделение, поэтому чемодан придется везти на коленях или дополнительно оплачивать. Ради экономии многие европейские дискаунтеры пользуются терми­налами и взлетными полосами во вто­ростепенных аэропортах, расположен­ных в отдалении от крупных городов. Кроме того, они часто выбирают для рей­сов часы, когда воздушные коридоры наименее загружены, а аэропортовые сборы ниже, поэтому взлеты и посадки происходят либо поздней но­чью, либо ранним утром.

Лоукостер от "Аэрофлота" может начать полеты в 2014 году

Недорогие авиакомпании стараются покупать самолеты одного типа, это позволяет сократить траты на ремонт, замену дета­лей и обучение пилотов, нередко самолеты бывают подержанными. Но по уровню безопасности, согласно статистике, самолеты лоукостеров не только не уступают, но и превосходят обычные авиакомпании – с их машинами не случилось ни одного серьезного инцидента.

В России было две попытки создания лоукостеров. В 2006 году начал летать Sky Express, предлагавший билеты за 500 рублей, а в 2009 году была запущена "Авианова", цены которой были еще дешевле – от 250 рублей. Обе компании просуществовали двух лет. Sky Express сначала отказался от низкобюджетных перевозок, а затем объединился с "Авиалиниями Кубани". А "Авианова" просто ушла с рынка.

Ниже мы предлагаем подборку самых дешевых рейсов от авиакомпаний-лоукостеров, расположенных в разных странах мира

Индийский IndiGo предлагает перелет из Мумбаи в Дели всего за 13 долларов. А пассажиры ирландского Ryanair могут долететь из Дублина в Палермо за 29,99 евро. За 55 долларов можно совершить полет из Сиднея в Мельбурн на борту самолета, принадлежащего австралийской JetStar. Американский бюджетный перевозчик BlueJet предлагает перелет из Нью-Йорка в Чарльстон (Южная Каролина) за 72 доллара.

Из Осло в Барселону можно слетать всего за 45 евро, если вы пассажир норвежской Norwegian. Мексиканский дискаунтер Volaris позволяет лететь из Мехико в Гвадалахару примерно за 47 долларов. А рейс из Берлина в Анталию от немецкой авиакомпании Condor обойдется в 85 евро. Британский перевозчик Monarch предлагает своим пассажирам перелеты из Лондона в Венецию за 42 фунта стерлингов. Немного дороже, в 127 евро, обойдется рейс из Мадрида в Вену, осуществляемый испанским лоукостером Vueling.