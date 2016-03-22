"Аэрофлот" рекомендовал воздержаться от перелетов в Брюссель в ближайшие дни

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" рекомендовал пассажирам, планировавшим на период с 22 по 25 марта перелеты в Брюссель, воздержаться от поездки. Как говорится в сообщении перевозчика, это связано с закрытием местного аэропорта до 8:00 (6:00 по местному времени) 23 марта. Неизвестным остается ситуация с воздушным сообщением с Брюсселем и в дальнейшем.

Пассажиры соответствующих рейсов в указанные даты могут сдать билеты без штрафных санкций по схеме вынужденного возврата по месту их приобретения. Для перевозок, оплаченных на сайте "Аэрофлота", возврат возможен через контакт-центр компании. Также можно перенести дату вылета на более позднее число (до 1 апреля 2016 года включительно).

Кроме того, пассажиры могут переоформить билеты с изменением маршрута – на пункты Германии, Нидерландов, Франции. При этом пассажирам предстоит самостоятельно добираться до конечного пункта назначения.

Сегодня "Аэрофлот" отменил два вечерних рейса – рейс SU 2618 Москва-Брюссель и SU 2619 Брюссель-Москва. Пассажиры отменных рейсов могут сдать билеты без штрафных санкций, либо самостоятельно добраться до Амстердама или Дюссельдорфа, откуда будут перевезены в Брюссель без доплат.

Напомним, во вторник, 22 марта в бельгийской столице произошла серия взрывов. Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines, еще два – в брюссельском метро. По предварительным данным, погибли 34 человека.

В связи с этим уровень угрозы в Бельгии повышен до максимального четвертого, власти страны закрыли границы. Работа всего общественного транспорта в Брюсселе приостановлена, закрыты школы, институты ЕС отменяют запланированные на сегодня мероприятия. Власти призывают жителей не покидать дома.