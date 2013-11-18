Фото: ИТАР-ТАСС
Международный аэропорт Казани будет закрыт до 18.00.
"На данный момент, мы правда подтвердим это еще одним заседанием комиссии в 16.00, планируется открытие аэропорта с 18.00", - приводит слова министра транспорта России Максима Соколова РИА Новости.
Ранее аэропорт планировалось открыть сначала в 12.00, а затем в 14.00.
Напомним, что вечером 17 ноября в аэропорту Казани разбился самолет Boeing-737, летевший из Москвы. По предварительным данным, погибли все находившиеся на борту, - 44 пассажира и 6 членов экипажа.
По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, самолет упал в 19.25 при заходе на посадку, после чего загорелся. Лайнер принадлежит авиакомпании "Татарстан" рейс U9 363.
По факту трагедии Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело.