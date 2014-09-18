Аэропорт Геленджика из-за сильного ветра не смог принять 4 рейса из Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт Геленджика из-за сильного попутного ветра не смог принять четыре пассажирских рейса из Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря компании "Базэл Аэро" Анну Шлимову.

По ее словам, авиарейсы из Москвы были перенаправлены в аэропорт Анапы. Сейчас все четыре самолета уже вылетели в обратном направлении.

Пресс-секретарь добавила, что пассажиров из Анапы в Геленджик и обратно для отправки в Москву перевозили на предоставленных компанией автобусах.

Она подчеркнула, что в аэропорту Геленджика довольно часто сильный попутный ветер не позволяет взлетать или приземляться воздушным судам.