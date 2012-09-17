Из-за тумана в аэропорту Новосибирска задержаны рейсы в Москву

Фото: ИТАР-ТАСС

Туман, образовавшийся сегодня утром над Новосибирском, задержал в международном аэропорту "Толмачево" вылет 10 рейсов. По состоянию на 6.00 местного времени (3:00 по московскому времени) минимальная видимость составила 100 метров, сообщает РИА Новости.

В частности, задержаны рейсы в Симферополь, Бангкок, Стамбул, Барселону, Дубаи и пять рейсов в Москву до 9.00 местного времени (6.00 по московскому времени).

В 8.00 местного времени аэропорт перешел на работу со второй взлетно-посадочной полосой, видимость составила 250 метров. На вылет назначены рейсы №99 Новосибирск-Москва, №1463 Новосибирск-Москва и №2481 Новосибирск-Пхукет.

Как отметили в пресс-службе авиаузла, обслуживание пассажиров задержанных рейсов в аэропорту производится в соответствии с Воздушным кодексом РФ.