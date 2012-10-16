Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2012, 07:43

Транспорт

Самолет из Москвы столкнулся со стаей птиц в аэропорту Омска

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажирский самолет "Аэробус-319" столкнулся со стаей птиц в аэропорту Омска. Об этом сообщает "Интерфакс".

Авиаинцидент произошел в воскресенье около 7:50 местного времени. По предварительным данным, при заходе на посадку лайнер столкнулся со стаей птиц - несколько пернатых попали в правый двигатель самолета. В результате происшествия никто из находившихся на борту 88 пассажиров и 5 членов экипажа не пострадал. Посадка воздушного судна прошла успешно.

По факту авиаинцидента Следственные органы Западно-Сибирского СУ на транспорте проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

аэропорты самолеты чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика