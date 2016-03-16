Аэропорт Жуковский откроется в ближайшее время – министр транспорта РФ

Четвертый аэропорт столицы готовится к открытию

Четвертый аэропорт в московском авиационном узле – аэропорт Жуковский – откроется в ближайшее время, цитирует Агентство "Москва" министра транспорта РФ Максима Соколова.

Министр сообщил, что для балансировки пассажиропотоков московскому авиационному узлу нужен опорный четвертый аэропорт. При этом, он напомнил, что аэропорт Жуковский был построен для пассажиров.

"Было много дискуссий, где этот аэропорт должен быть, предлагались Владимир, Клин, Кубинка и другие. Но первым в этом инвестиционном споре является аэропорт Раменское. Сейчас на уровне министерства транспорта, российской авиации и правительства РФ находятся документы, которые позволят ввести его в эксплуатацию в ближайшее время", – сказал Максим Соколов.

"Москва в цифрах": Четвертый аэропорт

Аэропорт Жуковский обладает самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километра), аэропорт действует в качестве единого авиационного центра экспериментальной, государственной и гражданской авиации. Строить новый аэровокзальный комплекс планировалось в три этапа.

15 марта открылся пассажирский терминал площадью более 15 тысяч квадратных метров. В первый месяц круглосуточной работы он обслужит 50–60 тысяч пассажиров, а за год около 4 миллионов человек.

"Это наш город": В Жуковском протестировали новый аэропорт

В рамках следующих этапов планируется расширить первый и построить второй пассажирский терминал. В результате площадь терминалов составит 60 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию всего комплекса в 2021 году новая воздушная гавань будет ежегодно обслуживать до 12 миллионов пассажиров и 40 тысяч тонн грузов.

На территории аэропорта расположится современный торговый центр с продуктовым гипермаркетом, ледовой ареной, детским развивающим центром, магазинами повседневного спроса и ресторанами. Так также построят грузовой терминал, центр технического обслуживания воздушных судов, две многоэтажные автостоянки, гостиницу и два офисных центра.

В общей сложности за пять лет в аэропорт Жуковский будет инвестировано примерно 10 миллиардов рублей, создано более 10 тысяч рабочих мест и построено свыше 240 тысяч квадратных метров аэропортовой инфраструктуры. В результате в одну только экономику региона будет привлечено почти 13 миллиардов рублей.