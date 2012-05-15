В аэропортах отмечен рекордный рост числа международных рейсов

Количество международных прибытий в московских аэропортах за первый квартал текущего года увеличилось на 21 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу столичного комитета по туризму и гостиничному хозяйству Сергея Шпилько.

Шпилько назвал такой рост беспрецедентным и самым высоким за последнее десятилетие, хотя и скромным для мегаполиса. В прошлом году тот же показатель составил 12 процентов, отметил глава комитета на пресс-конференции 15 мая.

Ранее глава московского комитета по туризму сообщал, что в 2011 году Москву посетили 4,46 миллионов иностранных туристов, что на 11 процентов больше, чем в 2010 году. Загрузка отелей уровня 2-3 "звезды" в столице в 2011 году выросла на 8 процентов.