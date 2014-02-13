Первый лоукост-аэропорт планируется открыть в России в 2017 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Открытие первого в России лоукост-аэропорта запланировано на 2017 год, сообщил на пресс-конференции в среду начальник авиационного управления главного командования внутренних войск МВД России Александр Афиногентов.

"Мы прогнозируем, что в 2017 году объем пассажиропотока аэропорта составит около 3,5 миллиона человек, а уже к 2021 году - 7,5 миллионов пассажиров", - заявил Афиногентов.

По его словам, общий объем инвестиций в проект строительства международного аэропорта Ермолино составит 11,3 миллиарда рублей. Он будет расположен в 67 километрах от МКАД и в 45 километрах от Внуково. По предварительным данным, ежедневно аэропорт сможет принимать не менее 100 рейсов.

"Аэропорт будет использоваться совместно военной и гражданской авиацией. Развивая гражданскую составляющую, мы получим возможность использовать современное оборудование для нужд военной авиации", - сказал главнокомандующий внутренними войсками МВД России Николай Рогожкин.

Он отметил, что в этом году уже началась реконструкция взлетно-посадочной полосы старого аэродрома "Ермолино". В дальнейшем здесь может быть оборудовано до 5 полос.

Основными отличиями нового аэропорта станут отсутствие пиковых нагрузок, низкие аэропортные сборы, быстрый оборот воздушных судов (максимум 35 минут), доступность наземного транспорта, уменьшение количества стоек регистрации в порту (регистрацию можно будет проводить через интернет), развитая туристическая маршрутная сеть, отсутствие залов ожидания бизнес-класса, минимализация численности обслуживающего персонала.

В 2014 году начнется разработка проекта самого аэропорта, куда будут входить перрон общей площадью 250 тысяч квадратных метров, 40 стоянок для воздушных судов, аэровокзал двухмодульного типа, который сможет пропускать до 2,5 тысяч пассажиров в час.