06 ноября 2014, 13:01

Пассажиры рейса Москва - Новый Уренгой провели сутки в аэропорту Нижневартовска

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Около 130 пассажиров рейса Москва - Новый Уренгой провели сутки в аэропорту Нижневартовска из-за плохих метеоусловий, сообщает "Интерфакс".

Самолет авиакомпании "Трансаэро" совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за сильного ветра в аэропорту Нового Уренгоя. Помимо этого, 5 ноября там задержали на прилет и на вылет несколько рейсов.

В четверг обстановка не сильно улучшилась, на взлетно-посадочной полосе образовался гололед. Однако в итоге следовавший из Москвы "Боинг" вылетел в Новый Уренгой в 12.12 по местному времени.

Отметим, что по правилам пассажиру обязаны предоставить горячее питание в том случае, если рейс задерживается более, чем на 4 часа, блюда должны выдавать каждые 6-8 часов в зависимости от времени суток.

Помимо этого, размещение в гостинице полагается тем путешественникам, чей рейс задержан на срок более 6 часов в ночное время или более 8 часов в дневное. А вот в случае серьезной задержки рейса пассажиру обязаны заплатить неустойку.

