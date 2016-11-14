Регулярные рейсы в Душанбе запустят из аэропорта Жуковский

Фото: ТАСС/Эмин Джафаров

Регулярные рейсы в Душанбе и Худжанд запустят во второй половине ноября из аэропорта Жуковский, сообщил заместитель генерального директора по вопросам международно-экономического сотрудничества ГК "Ростех" Дмитрий Шугаев.

"На следующей неделе планируем запуск рейсов в Душанбе и Худжанд", – цитирует его Агентство "Москва".

С 14 ноября 2016 года начались полеты в Ош в Киргизии, их выполняют "Уральские Авиалинии". Ранее 1 ноября воздушная гавань открыла регулярные рейсы Москва – Казань – Москва, а в сентябре аэропорт Жуковский принял первый регулярный рейс из Минска.

Аэропорт открылся 30 мая 2016 года. Он расположен рядом с городом Жуковский, там возвели один пассажирский терминал площадью 17 тысяч квадратных метров. Воздушную гавань оснастили самой длинной взлетно-посадочной полосой протяженностью 5,5 километра. У нее нет ограничений по типам воздушных судов.

Добраться в аэропорт можно при помощи автобусов, которые уходят от станции Отдых. В понедельник, среду, пятницу и субботу автобусы курсируют c 7:50 до 10:50, в обратном направлении – с 8:20 до 11:20. Интервал движения составляет 30-35 минут, примерное время в пути – 20 минут.

По вторникам, четвергам, воскресеньям от станции Отдых до аэропорта Жуковский можно доехать с 17:20 до 20:50, в обратном направлении – с 17:50 до 20:50. Интервал движения составляет 30 минут, примерное время в пути – 20 минут.