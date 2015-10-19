Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября 2015, 15:45

Культура

Театральные критики требуют распустить экспертный совет "Золотой маски"

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

Российские театральные критики направили письмо председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину. Как сообщает "Интерфакс", в письме они потребовали распустить экспертный совет фестиваля и премии "Золотая маска" – в том составе, в котором он находится сейчас.

По мнению критиков, необходимо сформировать новый экспертный совет – в соответствии с действующим положением о Премии. В письме говорится, что нынешний совет вызывает подозрения в идеологической тенденциозности и предвзятости.

"Это наше внутреннее дело. Не надо раздувать кадило", – сказал m24.ru Президент премии и фестиваля "Золотая Маска" Георгий Тараторкин. От комментариев также отказались и представители Союза театральных деятелей.

Ссылки по теме


Кроме того, на прошлой неделе режиссер Константин Богомолов и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников отказались участвовать в "Золотой маске". В свою очередь, Калягин опубликовал письмо, в котором призывал их вспомнить, что театр – это социальный институт, и он должен заниматься миссией объединения.

"Золотая маска" – театральный фестиваль и театральная премия, учрежденная в 1994 году Союзом театральных деятелей России. В жюри "Золотой Маски" состоят актеры, режиссеры, хореографы, театральные художники. Премию вручают спектаклям всех жанров театрального искусства.
Золотая Маска Александр Калягин театральные критики

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика