Театральные критики требуют распустить экспертный совет "Золотой маски"

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

Российские театральные критики направили письмо председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину. Как сообщает "Интерфакс", в письме они потребовали распустить экспертный совет фестиваля и премии "Золотая маска" – в том составе, в котором он находится сейчас.

По мнению критиков, необходимо сформировать новый экспертный совет – в соответствии с действующим положением о Премии. В письме говорится, что нынешний совет вызывает подозрения в идеологической тенденциозности и предвзятости.

"Это наше внутреннее дело. Не надо раздувать кадило", – сказал m24.ru Президент премии и фестиваля "Золотая Маска" Георгий Тараторкин. От комментариев также отказались и представители Союза театральных деятелей.

Кроме того, на прошлой неделе режиссер Константин Богомолов и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников отказались участвовать в "Золотой маске". В свою очередь, Калягин опубликовал письмо, в котором призывал их вспомнить, что театр – это социальный институт, и он должен заниматься миссией объединения.