Чемпионат СНГ по футболу: возможно ли его создание?

Одной из самых обсуждаемых тем прошедшей недели стало создание чемпионата СНГ по футболу. Возможен ли путь “Back in the USSR” и чего стоит ждать российским любителям футбола в ближайшем будущем, размышлял корреспондент M24.RU Василий Макагонов.

Как все начиналось

Идея объединить чемпионаты стран Содружества Независимых Государств в единый турнир возникла не вчера и не сегодня. Пожалуй, она и не возникала вообще, родившись одновременно с распадом СССР и появлением чемпионатов стран, входивших ранее в Советский Союз. Так уж получилось, что самые принципиальные соперники, матчи между которыми собирали стадионы и становились самым главным спортивным событием года, оказались в разных чемпионатах. Киевское “Динамо” и московский “Спартак” отныне могли встретиться только в еврокубках при удачном стечении обстоятельств. Не брать же в расчет Кубок Содружества – о нем пойдет речь чуть ниже.

Но тема чемпионата СНГ всплыла из глубин кабинетов спортивных чиновников, неожиданно, как июльский снег. Общественность уже настолько привыкла к чемпионату России, который претерпел столько изменений, переход на новый календарь, создание премьер-лиги, что идея объединенного турнира стран Содружества показалась новой. Воистину, все новое – хорошо забытое старое.

Благодарить или ругать, кому что нравится, за ностальгию по чемпионату СССР стоит санкт-петербургский “Зенит”. Обиженное на несправедливое, по их мнению, техническое поражение от “Динамо” за бесчинства футбольных фанатов, руководство клуба сделало ряд громких заявлений. Сначала боссы команды заговорили о переезде “Зенита” в Севастополь, а потом, слегка поостыв, выдвинули более приближенную к реальности идею – отказаться от Премьер-лиги и создать новый турнир – чемпионат СНГ по футболу, в котором будут мериться силами гранды постсоветского пространства: “Шахтер”, киевское “Динамо”, “Спартак”, ЦСКА и другие законодатели мод.

И понеслась! Футбольное сообщество, посмеявшееся над “севастопольской эпопеей”, восприняло новую идею более чем серьезно и принялось прямо-таки “с бесовой силой” обсуждать возможность объединения чемпионатов в единый гармоничный турнир.

Удивительно, но знаменосцем идеи о новом турнире стал президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Человек, от которого все без исключения ждали негативной реакции, заявил, что чемпионат СНГ – это очень интересно и лично он, президент РФПЛ, будет прорабатывать вопрос создания нового турнира.

Новая идея понравилась и президенту ЦСКА Евгению Гинеру. Здесь все понятно – матчи ЦСКА с “Мордовией” или “Волгой” мало кому интересны, кроме поклонников одной из команд, а за противостоянием армейцев и киевского “Динамо” многие будут следить с замиранием сердца.

Поддержал идею и генеральный директор “Анжи”, заявивший, что его клубу подобная идея кажется интересной.

Волны от брошенного боссами “Зенита” заявления докатились и до стран СНГ. Федерация футбола Армении идею поддержала. А вот их украинские коллеги были гораздо более осторожны и отметили, что подобные начинания – исключительная прерогатива УЕФА и возможны только с высочайшего благословения Мишеля Платини.

Опыт прошлого

Те, кто начал увлекаться футболом недавно, наверное уже и не знают, что некая альтернатива чемпионату СНГ в свое время существовала. Назывался этот турнир Кубком Содружества и играли там чемпионы стран постсоветского пространства. Вплоть до 2012 года, когда организаторы поняли, что их потуги никому не интересны и заменили чемпионов на молодежные сборные стран СНГ. Почему у Кубка Содружества не получилось?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: по сути, Кубок Содружества был турниром двух, в крайнем случае, трех команд. Уровень чемпионатов России и Армении с Молдавией, все-таки, разительно отличается. Чемпион Молдавии в Российской футбольной премьер-лиге занимал бы 9-10 место и ничем не отличался от “Краснодара” с “Амкаром”. Какому зрителю интересны поединки между командами заведомо разного класса?

Поэтому главной интригой турнира по сути было противостояние чемпиона России и его украинского визави. Но в последние годы существования турнира гранды предпочитали наигрывать молодых футболистов и привозили резервные составы. А то и вовсе отказывались участвовать. Начиная с 2007 года в Кубке Содружества побеждали, мягко говоря, не самые грозные по именам участники. Представьте на минуточку самую грозную силу СНГ в скромном “Хазар-Ленкоране”. Или “Пахтакоре”. А еще лучше – в молдавском “Шерифе”. После такого безобразия турнир был обречен и изменил формат.

Свято место пусто не бывает и ситуацией решил воспользоваться Первый канал, который организовал свой турнир чемпионов. Устроители соревнований учли все ошибки прошлого и от участия чемпионов Армении, Азербайджана и других не самых футбольных держав решили отказаться. А поскольку футбольных держав на просторах СНГ только две – Россия и Украина, турнир превратился в соревнование российских и украинских чемпионов и вице-чемпионов. Три года они добросовестно выясняли отношения между собой каждую зиму, а потом турнир закрыли. Не прижился...

В других видах спорта

Когда акционеры и руководство “Зенита” заводят речь о чемпионате СНГ, они всегда приводят примеры успешных объединенных чемпионатов в других видах спорта.

В частности, КХЛ в хоккее. Жила-была себе российская Суперлига, которая безбедно существовала почти 15 лет, пока не собрались чиновники от спорта и не постановили "запилить" новую лигу, да такую, чтобы могла спокойно конкурировать с НХЛ. И создали, и очень успешно! Пусть КХЛ пока еще не обогнала НХЛ ни по популярности в мире, ни по вместимости арен, а по качеству показа и подачи шоу нам еще далеко до заокеанских собратьев, но самое главное – сделано. Контракты КХЛ за океаном уважают, игроков сманивать, как во времена Суперлиги прекратили, а во время локаута американцы и канадцы следят за чемпионатом КХЛ, альтернативы-то нет!

Но для создания КХЛ имелись объективные предпосылки. В хоккее аналог футбольной Лиги чемпионов, мягко говоря, не слишком популярен. Основным событием, которое интересует болельщиков, являются игры своего же чемпионата и матчи сборных на первенстве мира и Олимпийских играх. Пока существовала Суперлига, российские хоккеисты толпами уезжали за рубеж в поисках лучшей доли и на чемпионатах мира команда комплектовалась, в основном, теми кто остался. Создание КХЛ подняло и престиж хоккея, как вида спорта, так и сборной.

Нужно КХЛ и другим странам. По сути, клубы Казахстана и Латвии в КХЛ являются сборными своих стран. Что “Динамо” из Риги, что “Барыс” из Астаны – база игроков национальной команды. А теперь, когда в географии КХЛ появились Украина, Чехия и Словакия – лига заблистала по-настоящему.

В футболе ситуация совсем иная – у каждой из стран имеются свои собственные чемпионаты, а Лига чемпионов и Лига Европы являются главным событием для болельщиков. Собственный чемпионат для грандов зачастую отходит на второй план. Да и положа руку на сердце, объединить чемпионат-то хотят ради Украины, а не Молдавии или Азербайджана. Кто будет ждать матча, скажем, “Спартака” и азербайджанского “Нефтчи”?

Хоккей является не единственным примером создания объединенного турнира. Нечто похожее существует в российском баскетболе. Но там ситуация иная, - одновременно функционируют сразу два турнира – Профессиональная баскетбольная лига и Единая лига ВТБ.

Первый из турниров – обычный чемпионат России, а вот на втором стоит остановиться поподробнее. Создан он был в 2008 году усилиями бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова, который является большим поклонником баскетбола (и болеет за ЦСКА). И вот сейчас, когда в ПБЛ назрел очередной кризис и у клубов появились претензии к созданному ими самими чемпионату, Единая лига ВТБ рассматривается как замена чемпионату России. Собственно, после того, как был решен вопрос с попаданием в еврокубки вне зависимости от национальных квот, Единой лиге ВТБ можно смело засчитывать победу. Турнир стал, пожалуй, более значимым, чем чемпионат России.

Иванов, кстати, не прошел мимо темы о создании футбольного чемпионата СНГ. По словам руководителя Единой лиги ВТБ, турнир лучших клубов СНГ будет намного зрелищнее и лучше, чем национальный чемпионат.

А будет ли?

После всего написанного возникает главный вопрос – а будет ли введено все то, что так активно обсуждается всю неделю? Быть ли чемпионату СНГ?

Ответ прозаичен: вероятность создания единого чемпионата стран Содружества очень мала. Для изменения правил проведения национальных турниров требуется получить одобрение УЕФА, а европейские футбольные чиновники не очень-то любят организовывать гибридные турниры. В глобалистской Европе, например, нет ни одного объединенного чемпионата. Здесь действует иной принцип – разделять все, что можно. В Великобритании существуют чемпионаты Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Никому и в голову не пришло бы объединять французский и испанский розыгрыши. Это совсем не в интересах УЕФА.

Кроме того, у тех, кто озвучил идею создания нового турнира, пока отсутствуют четкие представления о том, как все это будет реализовано. А что делать с первыми дивизионами? По какому принципу будут комплектоваться команды элиты футбола? Сколько клубов будет выходить в Лигу чемпионов и Лигу Европы? Сколько вообще нужно команд в таком чемпионате? Что предложить тем, кто оказался за бортом Высшего дивизиона?

На все эти вопросы ответа пока нет и не предвидится. Более того, вопрос с командами первого дивизиона является практически нерешаемым.

Серьезно навредит турниру и расширение географии. Это только для богатых клубов вроде “Зенита” и “Спартака” авиаперелеты – малая часть расходов бюджета. А представьте себе, как будут рвать волосы руководители “Луча-Энергии” из Владивостока, когда узнают, что клубу предстоит 5 раз слетать в Таджикистан, еще четыре – в Азербайджан, а парочку матчей провести в Белоруссии? Им и сейчас в российских реалиях непросто, а уж создание турнира СНГ для бюджета команд с востока России может стать серьезным ударом.

В общем, пока вопрос создания единого чемпионата СНГ – уравнение с пятью неизвестными. Неясен ни зрительский интерес к турниру, ни позиция УЕФА, ни мнение большинства руководителей российских клубов, нет четкого плана турнира, нет понимания того, как будет комплектоваться даже высший дивизион такого турнира. Словом, сплошная тайна за семью печатями. Но в любой момент пока почти мертворожденная идея может “выстрелить”.

И кто знает, может, в самом ближайшем будущем “Спартак” снова будет дважды в сезоне встречаться с киевским “Динамо”, ЦСКА соперничать с “Шахтером”, а “Зенит” получит возможность мстить БАТЭ за памятную ничью в Лиге чемпионов.

