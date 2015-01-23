Задержаны все участники нападения на инкассаторов в Зеленограде

"Московский патруль": В Зеленограде ограбили инкассаторскую машину

Полицейские задержали всех участников совершенного в Зеленограде нападения на инкассаторскую машину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

По версии следствия, 21 января инкассаторы находились в одном из супермаркетов Зеленограда, в это время неизвестный вскрыл инкассаторскую машину и забрал оттуда мешки с деньгами, в которых находилось около 15 миллионов рублей. При попытке скрыться подозреваемый был задержан полицейскими.

Оперативники установили, что у задержанного было еще двое соучастников, которые скрылись с места преступления.

Позже был задержан 39-летний москвич, являющийся сотрудником того же охранного предприятия, которое осуществляло инкассацию. Ранее он предоставил информацию организаторам преступления о маршруте передвижении инкассаторской автомашины. Тогда оперативниками был установлен соучастник нападения, скрывшийся с места происшествия. В отношении задержанного избрана мера пресечения - заключение под стражу.

22 января задержали организатора и исполнителя преступления. Им оказался 50-летний житель Рязанской области, ранее судимый.

В настоящее время оперативниками проводится розыск похищенных денег.