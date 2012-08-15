Зеленоградцам не разрешили запускать небесные фонарики

ИТАР-ТАСС

Зеленоградская префектура не согласовала массовый запуск небесных фонариков в округе на День города.

Как сообщается на сайте префектуры округа, 1 сентября, в День города, группа активистов в Зеленограде планирует устроить акцию массового запуска небесных фонариков. Целью акции является запуск такого количества фонариков, благодаря которому она попадет в книгу рекордов Гиннеса.

Однако в префектуру инициаторы акции за разрешением не обратились, а официально такое мероприятие на День города не планируется.

Между тем спонтанно эта акция также не может быть организована, поскольку требует серьезной работы по обеспечению безопасности участников праздника, отмечают в префектуре.