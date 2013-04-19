Концепция "Зарядья" будет разработана к сентябрю

Фото: ИТАР-ТАСС

Начинается прием заявок на участие в конкурсе на разработку архитектурной концепции парка в Зарядье. Для участия приглашены как российские, так и зарубежные архитектурные бюро. На месте бывшей гостиницы должна появиться парковая зона, рассказал в эфире "Москва FM" член экспертно-консультативного общественного совета при главном архитекторе Москвы Роман Цеханский.

"Есть четкое понимание, что должна быть парковая зона, никакого строительства, кроме уже существующего не будет. Это историческое место и не хотелось бы его потерять как центр Москвы", - отметил архитектор.

По его словам, было бы неплохо воссоздать улочки, которые были в Зарядье раньше. А некогда стоявшая там Китайгородская стена помогла бы создать место, защищенное от городского шума и суеты.

"Это должно быть городское пространство. Городской парк, где можно реабилитироваться от шума, гари, пробок", - подчеркнул Цеханский.

Концепция будущей парковой территории будет разрабатываться в несколько этапов до сентября этого года. В парке могут появиться музеи, которые будут рассказывать москвичам и гостям столицы об истории Зарядья.