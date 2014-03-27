Победителя конкурса на реконструкцию завода ЗИЛ объявят до 7 мая

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Победителя конкурса на реконструкцию бывшего завода ЗИЛ определят до 7 мая 2014 года, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

Разработкой проекта уже заинтересовались более 30 инвесторов.

По словам руководителя департамента Геннадия Дегтева, реконструкция промзоны ЗИЛ станет крупнейшим девелоперским проектом столицы на ближайшее десятилетие. "Проект серьезно проработан, он будет осуществляться при активной поддержке города. Это касается развития транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройства территории", - подчеркнул Геннадий Дегтев.

Инвестор, решивший участвовать в конкурсе, должен будет подать заявку и внести задаток не позднее 8 апреля 2014 года. Вскрытие конвертов состоится 9 апреля.

300 гектаров промзоны ЗИЛ ждет масштабная реорганизация

Сроки реализации проекта - не позднее 31 декабря 2021 года.

Напомним, на территории бывшего завода ЗИЛ планируется строительство недвижимости общей площадью 4,5 кв. метров, из которых 3,8 млн будет составлять наземная часть возводимых объектов. На территории планируется построить около 900 тысяч кв. метров жилья, несколько школ, детских садов, поликлиник и ледовый дворец.

Заводские помещения планируется приспособить под администравно-деловые центры. Сборочное производство автомобилей "МосАвтоЗил" разместится на площади в 465 тысяч кв. метров. Будет развиваться комплекс ТЭЦ ЗИЛ и политехнический колледж №31, также расположенный на проектируемой территории.

Реорганизация промзоны завода ЗИЛ даст городу 45 тысяч новых рабочих мест и позволит предоставить жилье около 30 тысячам москвичей.