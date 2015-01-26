Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Наука

26 января 2015, 12:46

Лекция о мозге: как функционирует механизм внимания и почему мы мало замечаем

ЗИЛ наука Политехнический музей лекции ученые психология мозг прямые трансляции Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru

Фото: zilcc.ru

Во вторник, 27 января, открывается новый цикл лекций, организованных Культурном центром ЗИЛ и Политехническим музеем. В рамках проекта "Возможности человеческого тела" посетители приблизятся к пониманию естественно-научных дисциплин.

Открывающая лекция будет посвящена вниманию. Старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований филологического факультета МГУ Мария Фаликман разъяснит, как мы пропускаем очевидные вещи, что такое "нейромагия", как справиться с бурными информационными потоками сегодняшнего дня и почему мы замечаем меньше, чем нам кажется.

Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице, начало в 19.30.

  • Когда: 27 января, 19.30
  • Кто: Мария Фаликман
  • Что: лекция о мозговых механизмах, ответственных за внимание
  • Кому смотреть: желающим научиться не только смотреть, но и видеть
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро Трансляции на m24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать