Лекция о мозге: как функционирует механизм внимания и почему мы мало замечаем

Фото: zilcc.ru
Во вторник, 27 января, открывается новый цикл лекций, организованных Культурном центром ЗИЛ и Политехническим музеем. В рамках проекта "Возможности человеческого тела" посетители приблизятся к пониманию естественно-научных дисциплин.
Открывающая лекция будет посвящена вниманию. Старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований филологического факультета МГУ Мария Фаликман разъяснит, как мы пропускаем очевидные вещи, что такое "нейромагия", как справиться с бурными информационными потоками сегодняшнего дня и почему мы замечаем меньше, чем нам кажется.
Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице, начало в 19.30.
- Когда: 27 января, 19.30
- Кто: Мария Фаликман
- Что: лекция о мозговых механизмах, ответственных за внимание
- Кому смотреть: желающим научиться не только смотреть, но и видеть