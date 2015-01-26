Лекция о мозге: как функционирует механизм внимания и почему мы мало замечаем

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Во вторник, 27 января, открывается новый цикл лекций, организованных Культурном центром ЗИЛ и Политехническим музеем. В рамках проекта "Возможности человеческого тела" посетители приблизятся к пониманию естественно-научных дисциплин.

Открывающая лекция будет посвящена вниманию. Старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований филологического факультета МГУ Мария Фаликман разъяснит, как мы пропускаем очевидные вещи, что такое "нейромагия", как справиться с бурными информационными потоками сегодняшнего дня и почему мы замечаем меньше, чем нам кажется.

Прямую трансляцию лекции смотрите на этой странице, начало в 19.30.