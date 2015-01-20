Оперу Микаэла Таривердиева представят в КЦ ЗИЛ

Фото: пресс-служба Культурного центра ЗИЛ

7 и 8 марта в зале-конструкторе Культурного центра ЗИЛ представят проект "Любовь онлайн". Он объединяет две одноактные оперы о любви: "Ожидание" Микаэла Таривердиева и "Телефон, или Любовь втроем" Джана Карло Менотти.

Моноопера "Ожидание" создана по одноименной поэме Роберта Рождественского. В центре сюжета – девушка, которая пришла на свидание раньше мужчины. За 32 минуты она переживает шквал эмоций – от нетерпения до отчаяния.

Второе произведение - комическая опера "Телефон, или Любовь втроем". Это музыкальная шутка, в которой участвуют три человека: он, она и телефон. Бесконечные телефонные разговоры девушки не дают ее возлюбленному сказать ей что-то важное.

Начало в 19.00. Стоимость билетов – от 500 рублей.