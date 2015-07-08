Из пожара на территории ЗИЛ спасли четырех человек

Фото: ТАСС/Михаил Колобаев

В ходе тушения возгорания на территории бывшего завода ЗИЛ спасли четырех человек. В результате пожара никто не пострадал, сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Москве Юрий Жуковский.

"В ходе тушения пожара было спасено четыре человека. Никто не пострадал", – приводит слова Жуковского Агентство "Москва".

Пожар на территории бывшего завода ЗИЛ удалось локализовать

Ранее сообщалось, что ущерб от пожара в здании на территории завода ЗИЛ возместит арендатор здания. Здание, ставшее эпицентром пожара, находится в пользовании частной компании на основании договора аренды и используется в качестве склада.

Согласно договору, всю ответственность за сохранность помещения и соблюдение техники безопасности несет арендатор. Кроме того, на него были возложены обязательства по возмещению ущерба в полном размере.

Напомним, огонь вспыхнул в административном здании на территории завода около 13.00. В 13.10 на место прибыли первые пожарные бригады. На месте работают 59 человек личного состава и 21 единица техники, а также три вертолета.

По предварительным данным, здание могло загореться из-за взрыва газа.