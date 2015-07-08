Три вертолета начали тушить пожар на территории ЗИЛ

Фото: очевидец Дарья

Площадь пожара на территории ЗИЛ достигла двух тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. Пожар тушат три вертолета Ка-32.

Огонь вспыхнул в административном здании по адресу: проспект Андропова, дом 18, корпус 2 около 13.00. В 13.10 на место прибыли первые пожарные бригады. На месте работают 59 человек личного состава и 21 единица техники, а также три вертолета.

Здание на территории ЗИЛа могло загореться из-за взрыва газа

В пресс-службе уточнили, что информация о пострадавших не поступала. "Пожар находится под контролем, угрозы жизни и здоровью граждан не представляет, в связи с удаленностью жилых зданий от места пожара эвакуация проводиться не планируется", – отметили в МЧС.

В свою очередь "Интерфакс" сообщает, что из горящего здания вывели около 50 человек.

Добавим, что движение транспорта по проспекту Андропова затруднено. Водителям советуют выбирать пути объезда и не мешать работающей пожарно-спасательной технике.