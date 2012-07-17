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Происшествия

17 июля 2012, 10:00

В Подмосковье пропал глава управы района Раменки

ЗАО Следственный комитет происшествия криминал Раменки похищения

Фото с сайта управы района Раменки

В правоохранительные органы города Москвы 16 июля 2012 года поступило сообщение о безвестном исчезновении 48-летнего главы Управы района Раменки западного административного округа города Москвы Александра Дмитриева, сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ).

«Предварительно установлено, что утром 16 июля 2012 года Александр Дмитриев на личной автомашине «Тойота Лендкрузер Прада» выехал на работу из СНТ «Ресурс-1», расположенного рядом с деревней Рассудово города Москвы. На работу Дмитриев не прибыл, его сотовый телефон не отвечает», - говорится в сообщении.

Полиции пока не удается найти пропавшего без вести нового главу московского района "Раменки"

Как уточнили в СК РФ, примерно в 10 часов рядом с поселком Рассудово, недалеко от железнодорожного переезда обнаружена запертая автомашина Дмитриева без технических повреждений, внутри салона - водительское удостоверение на имя пропавшего и документы на автомашину.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Напомним, Александр Дмитриев был назначен главой управы района Раменки неделей ранее.

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Сюжет: Убийство главы управы Раменки

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