Три дополнительные остановки появятся в ЮЗАО

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На маршруте автобуса № 526 по Калужскому шоссе вводится дополнительная остановка «Ашан». Она разместится между существующими остановками «МКАД» и «Газопровод», сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУП «Мосгортранс». Остановка будет совмещена с одноименной остановкой маршрутов автобусов № 398 и № 433.

На маршрутах автобусов № 398 и № 433 по Калужскому шоссе вводятся остановки «Газопровод» и «Поворот на с/х «Воскресенское» в обоих направлениях. Они будут совмещены с одноименными остановками маршрутов автобусов № 508, 512, 513, 515, 526.

Остановки откроются 20 июля.