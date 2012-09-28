29 сентября в Марьино пройдет велопробег Veloday

Фото: ИТАР-ТАСС

29 сентября в районе Марьино пройдет велопробег Veloday, приуроченный к окончанию летнего велосезона. Основной целью мероприятия является привлечение внимания общественности к охране окружающей среды и использованию экологичных видов транспорта.

Велопробег пройдет по территории парка имени 850-летия Москвы, а завершится городским праздником в Люблино, сообщают организаторы мероприятия.

Организаторами выступает Экологический совет муниципальных депутатов при поддержке префектуры ЮВАО.

Участников велопробега ждет множество мероприятий: велосипедные конкурсы, лотереи и викторины, мобильная фотостудия, музей индустриальной культуры, аттракцион "Упрямый велосипед" и многое другое.

Организаторы обещают устроить показ экологического фильма Люка Бессона "HOME". В велопробеге примет участие префект ЮВАО Владимир Зотов.

Начало мероприятия - в 11.00.