29 сентября в Марьино пройдет велопробег Veloday

29 сентября в районе Марьино пройдет велопробег Veloday, приуроченный к окончанию летнего велосезона. Основной целью мероприятия является привлечение внимания общественности к охране окружающей среды и использованию экологичных видов транспорта.
Велопробег пройдет по территории парка имени 850-летия Москвы, а завершится городским праздником в Люблино, сообщают организаторы мероприятия.
Организаторами выступает Экологический совет муниципальных депутатов при поддержке префектуры ЮВАО.
Участников велопробега ждет множество мероприятий: велосипедные конкурсы, лотереи и викторины, мобильная фотостудия, музей индустриальной культуры, аттракцион "Упрямый велосипед" и многое другое.
Организаторы обещают устроить показ экологического фильма Люка Бессона "HOME". В велопробеге примет участие префект ЮВАО Владимир Зотов.
Начало мероприятия - в 11.00.