В ЮВАО стартует второй этап конкурса "Мужчина в доме"

Фото: ИТАР-ТАСС

Второй этап фестиваля "Мужчина в доме" пройдет на юго-востоке столицы 30 сентября. В мероприятии примут участие главы семейств, проживающие в округе. Перед конкурсантами стоит нелегкая задача – проявить свой талант в номинациях "Заботливый отец", "Домашний умелец", "Садовод-любитель", "Хлебосольный хозяин" и "Обаятельный и вежливый мужчина".

Кроме того, участники фестиваля представят на суд жюри свои персональные выставки, которые будут включать фотографии, а также результаты профессиональных достижений и любимых хобби, сообщается на сайте префектуры Юго-Восточного административного округа.

Добавим, что участники заключительного окружного этапа получили право побороться за звание лучшего мужчины, победив в районных соревнованиях.

Лучшие конкурсанты представят округ на городских мероприятиях, которые будут проводиться в рамках празднования Дня отца.

Окружной этап фестиваля "Мужчина в доме" состоится в детской школе искусств имени М.А. Балакирева. Начало в 14.00.